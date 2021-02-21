На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией

На территории Владимирской области за прошедшие сутки 21 февраля 2021 года лабораторно подтверждено 134 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией (37 сл. в г. Владимире, 19 сл. в Гусь-Хрустальном,17 сл. в Муромском, 10 сл. в Ковровском, 8 сл. в Киржачском, 8 сл. в Кольчугинском, 8 сл. в Петушинском, 6 сл. в Александровском, 6 сл. в Суздальском, 6 сл. в Меленковском, 3 сл. в Собинском, 2 сл. в Камешковском, 1 сл. в Селивановском, 1 сл. в Юрьев-Польском, 1 сл. в Судогодском, 1 сл. в Радужном). Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 26 512 случаев заболевания (5859 сл. в г. Владимире, 3316 сл. в Гусь-Хрустальном, 2897 сл. о. Муром, 1920 сл. в Ковровском, 1641 сл. в Александровском, 1581 сл. в Петушинском, 1222 сл. в Юрьев-Польском, 1179 сл. в Вязниковском, 1045 сл. в Кольчугинском, 961 сл. в Суздальском, 876 сл. в Собинском, 695 сл. в Гороховецком, 696 сл. в Киржачском, 698 сл. в Меленковском, 604 сл. в Камешковском, 582 сл. в Селивановском, 395 сл. в Судогодском, 345 сл. в г. Радужном).Все больные находятся под медицинским наблюдением. Определен круг контактных лиц. Они также находятся под медицинским наблюдением. Проводится их лабораторное обследование.