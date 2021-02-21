Добавим, что 23542 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 133 человека.

По информации на 21 февраля, ещё восемь жителей Владимирской области умерли от коронавируса. Об этом сообщает федеральный оперативный штаб по борьбе с опасной инфекцией. За весь период наблюдения в регионе зарегистрировано 823 летальных исхода.Статистика по умершим формируется только после проведения всех необходимых исследований.Добавим, что 23542 пациента с Covid-19 оправились от болезни, за минувшие сутки врачи выписали из больниц 133 человека.