Церемония вручения наград лучшим российским банкам впервые прошла в онлайн-формате.

ВТБ стал лауреатом XIV премии «Банк года» портала Банки.ру в номинации «Забота о клиенте». Церемония вручения наград лучшим российским банкам впервые прошла в онлайн-формате.Ежедневно сотрудники департамента по работе с обращениями клиентов ВТБ рассматривают вопросы, которые поступали в банк через контакт-центр, социальные сети, форумы и офисы. Одной из крупнейших площадок для обратной связи клиентам традиционно стал портал Банки.ру, на котором ВТБ в 2020 году показал рекордный результат среди всех банков. В связи с пандемией коронавируса значительное число обращений касались предоставления кредитных каникул и других мер поддержки. По всем из них ВТБ принимал индивидуальное решение в сжатые сроки.Для более эффективной и оперативной работы с клиентскими запросами в прошлом году ВТБ начал использовать роботов. Они уменьшили число рутинных операций сотрудников и существенно сократили время принятия решений. Каждый клиент, чья денежная претензия полностью рассматривалась роботом и была удовлетворена, получил деньги в день обращения.«Горячая линия и «Народный рейтинг» Банков.ру уже давно стали для клиентов популярной внешней площадкой для обращений напрямую к банкам. Нам она позволяет обеспечивать прозрачность и открытость по всем вопросам и решать их максимально оперативно, – комментирует руководитель департамента по работе с обращениями клиентов, вице-президент ВТБ Ольга Мамедова. – В прошлом году мы стали рекордсменами среди всех банков, получив максимальное число положительных оценок о решении возникшей проблемы. Наша стратегическая задача – на постоянной основе улучшать сервис клиентской поддержки и решать все поступающие вопросы максимально оперативно и с помощью новейших технологий».