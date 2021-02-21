Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 26 512 жителей региона.

По информации Роспотребнадзора на 21 февраля, во Владимирской области подтверждено 134 новых случая заражения коронавирусом.Во Владимире выявлено 37 заболевших Covid-19. Ещё 19 человек подхватили опасную болезнь в Гусь-Хрустальном,17 - в Муромском, 10 - в Ковровском, по 8 - в Киржачском, Кольчугинском и в Петушинском районах. По 6 человек оказались инфицированы в Александровском, Суздальском и Меленковском районах, 3 - в Собинском, 2 - в Камешковском, по 1 - в Селивановском, Юрьев-Польском и Судогодском районах, а также в ЗАТО Радужный.Всего с начала пандемии коронавирус диагностирован у 26 512 жителей региона.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.