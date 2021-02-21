Об этом глава региона сообщил на своей странице в соцсетях.

Ранее мы писали, что во Владимире на территории Областной детской клинической больницы за 13 млн рублей будет вертолётная площадки для работы санавиации. Однако эта новость воодушевила далеко не всех горожан. Часть жителей микрорайона Доброе выступила против её возведения. Причина – шум от взлета и посадки летательных аппаратов.Позиция владимирцев вызвала недоумение у главы региона, о чем он сообщил в соцсетях.«Протестующие, прошу вас, остановитесь! Вспомните, что вы родители, бабушки, дедушки. Представьте себе тяжелобольных детей, которым нужна экстренная помощь. Других пациентов санавиацией в больницы не доставляют. Никакие опасения по поводу и без не могут даже близко сравниться с угрозой жизни человека, тем более ребёнка. Я прошу вас изменить своё отношение к происходящему. Шум лопастей вертолёта означает надежду на спасение жизни. Как показывает опыт ОКБ, не так часто приходится прибегать к помощи санавиации», - подчеркнул Владимир Сипягин.Добавим, что это будет вторая вертолётная площадка в областном центре. Первая появилась в конце 2020 года на базе ОКБ. С 18 ноября 2020 года владимирская авиамедицинская бригада перевезла более 20 с инсультами, инфарктами и тяжёлыми травмами.