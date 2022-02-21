Коронавирус в России сегодня заразил значительно меньше людей, чем в последние дни.

Коронавирус в России сегодня заразил значительно меньше людей, чем в последние дни.За минувшие сутки в России было зафиксировано более 150 тысяч новых случаев заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщили представители отечественного оперативного штаба по коронавирусу, пишет RT.По последним данным специалистов, в стране выявили 152 337 новых заболеваний ковидом, 127 494 человека выздоровело и 735 пациентов скончались. Таким образом, общее количество заразившихся за все время пандемии составило 15 522 756 человек, поправившихся – 12 492 732 человека, а число летальных исходов достигло 346 235.[Материал дополняется]