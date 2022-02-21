В Сети появился ролик, снятый фотографом Юрием Дорошем на заснеженном склоне в Сочи. В кадре видна прогулка медведицы с медвежатами.

В Сети появился ролик, снятый фотографом Юрием Дорошем на заснеженном склоне в Сочи. В кадре видна прогулка медведицы с медвежатами.Животные столкнулись со стихией. Пользователи "Инстаграм" восхитились увиденным.На кадрах видно, как медведи, находясь на небольшом расстоянии друг от друга, пытаются карабкаться по горному склону."Медведица с медвежатами борется со стихией! Не то что мы, на диване лежим и критикуем вся и все!", – гласит подпись к видео. Многие фолловеры удивились тому, что это медвежье семейство не спит в это время года, как их сородичи. "Жалко... Что-то или кто-то разбудил! А еще голодно", "Бедные", – пишет пользователи соцсети.Позже выяснилось, что кадры были сняты еще в декабре. Эксперты же напомнили, что изучать этих диких животных надо издалека, поскольку близкое наблюдение за ними опасно для жизни. По словам экологов, медведей в горах Сочи можно назвать вегетарианцами. Как правило, им хватает еды на лоне природы.