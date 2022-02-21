УФСБ, Следком и УМВД России по Владимирской области выявили и пресекли противоправную деятельность...

УФСБ, Следком и УМВД России по Владимирской области выявили и пресекли противоправную деятельность бывшего заместителя директора Департамента имущественных и земельных отношений Владимирской области Оксану Власенко, причастной к получению взяток в крупном и особо крупном размерах.Как сообщает пресс-служба УФСБ по Владимирской области, обвиняемая в период с августа 2019г. по июль 2020г. получила от представителей юридических лиц взятки в общей сумме более 13 миллионов рублей за беспрепятственное заключение контрактов на строительство и капитальный ремонт зданий и помещений учреждений образования и здравоохранения, финансируемых, в том числе рамках реализации приоритетных национальных проектов.Полученными денежными средствами обвиняемая распорядилась по своему усмотрению.На основании переданных УФСБ России по Владимирской области и УМВД России по Владимирской области материалов СУ СК России по Владимирской области в отношении фигурантки были возбуждены уголовные дела по п. «а», «в» ч.5 ст. 290 УК России (3 эпизода), ч.6 ст. 290 УК России (2 эпизода).21 февраля 2022г. решением Октябрьского районного суда г. Владимира Власенко О.С. признана виновной в совершении указанных преступлений и ей назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года, со штрафом в размере 10 млн. рублей, с лишением права занимать определенные должности в органах государственной власти на срок 7 лет.Фото: https://pixabay.com/ru/