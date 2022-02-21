Деревья вместо носков - название экологической акции проекта Посади лес к 23-му...

"Деревья вместо носков" - название экологической акции проекта "Посади лес" к 23-му февраля.Организаторы проекта предлагают подарить мужчине на День защитника Отечества один или несколько саженцев. По желанию можно добавить к подарку агроуход на 1 или 2 года с прополкой, рыхлением и поливом, а также выбрать регион и вид деревьев. Участник акции получит именной цифровой сертификат. Сами деревья высадят весной. Высадкой и уходом за ними будут заниматься волонтеры движения. После посадки владельцы сертификатов получат фотографию и GPS-координаты саженцев. Подобная акция уже проходила и во Владимирской области, в прошлый раз было посажено 8 тысяч деревьев.