2022-02-21 18:15:31
2022-02-21 18:15:31
Россия
/ Тема: ДОМ.РФ достиг в 2021 году рекордных финансовых результатов
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(обновлено: ) Источник: www.forsmi.ru
ДОМ.РФ опубликовал консолидированную финансовую отчетность, содержащую заключение независимого аудитора "Эрнст энд Янг".
"В 2021 году ДОМ.РФ продолжил свое активное развитие, запустил целый ряд новых масштабных проектов и сохранил фокус на эффективном управлении инструментами господдержки граждан. Ключевые финансовые результаты группы продемонстрировали двузначные темпы роста. Активы ДОМ.РФ за 2021 год выросли почти на 37%, превысив 1,8 трлн рублей", — рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.
По его словам, портфель финансирования жилищного строительства увеличился на 157%, а объем ипотечных активов впервые преодолел отметку в 1 трлн рублей, увеличившись с начала года почти на 175 млрд рублей или 19,2%. Чистая прибыль ДОМ.РФ составила 33,3 млрд рублей при рентабельности капитала на уровне 22,4%.
"В опубликованных результатах Банка ДОМ.РФ в первую очередь обращает на себя внимание рост портфеля проектного финансирования на 157% за календарный год, что подтверждает стратегию банка, как института финансирования жилищного строительства. Группа компаний "Инград" успешно сотрудничает с Банком ДОМ.РФ. В частности, ДОМ.РФ финансирует проект TopHILLS на Нагорной, а также подписан договор на предоставление 60,5 млрд рублей для строительства жилого квартала комфорт-класса вблизи деревни Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. "Инград" уже активно ведет работу по данному проекту и планирует в текущем году открыть финансирование. Кроме того, мы совместно с банком смотрим много новых потенциальных проектов и надеемся расширить наше сотрудничество", — в свою очередь прокомментировала вице-президент по финансам группы компаний "Инград" Марина Заболотнева.
По итогам прошедшего года, чистые процентные доходы составили более 35,5 млрд рублей, увеличившись более чем на 11,5 млрд рублей за год (+48%). Это обусловлено ростом чистой процентной маржи с 2,2% за 2020 год до 2,4% за 2021 год на фоне роста средней величины процентных активов на более чем 397,5 млрд рублей или 36,6%. Еще одна причина — рост остатков по счетам эскроу физических и юридических лиц, характеризующихся отсутствием начислений процентного расхода по ним.
Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов отметил, что роль ДОМ.РФ в реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" не исчерпывается рынком ипотеки, в 2021 году были реализованы проекты в области привлечения инвестиций в строительство в многих регионах России, вовлечению неиспользуемых ранее земельных участков, развития ИЖС, рынка арендного жилья и др. По его словам, во многом успех связан с результативностью команды ДОМ.РФ, способной ставить и решать сложные, амбициозные задачи по созданию условий для результативного ответа на один из самых главных вопросов, волнующих российские семьи — приобретение или строительство собственного дома.
Портфель финансирования жилищного строительства по состоянию на 31 декабря 2021 года достиг значения более чем в 2,1 трлн рублей, увеличившись за год на 1 трлн рублей (96,9%).