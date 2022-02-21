21.02.2022

2022-02-21 18:15:31

ДОМ.РФ достиг в 2021 году рекордных финансовых результатов

ДОМ.РФ опубликовал консолидированную финансовую отчетность, содержащую заключение независимого аудитора "Эрнст энд Янг".



"В 2021 году ДОМ.РФ продолжил свое активное развитие, запустил целый ряд новых масштабных проектов и сохранил фокус на эффективном управлении инструментами господдержки граждан. Ключевые финансовые результаты группы продемонстрировали двузначные темпы роста. Активы ДОМ.РФ за 2021 год выросли почти на 37%, превысив 1,8 трлн рублей", — рассказал генеральный директор ДОМ.РФ Виталий Мутко.



По его словам, портфель финансирования жилищного строительства увеличился на 157%, а объем ипотечных активов впервые преодолел отметку в 1 трлн рублей, увеличившись с начала года почти на 175 млрд рублей или 19,2%. Чистая прибыль ДОМ.РФ составила 33,3 млрд рублей при рентабельности капитала на уровне 22,4%.



"В опубликованных результатах Банка ДОМ.РФ в первую очередь обращает на себя внимание рост портфеля проектного финансирования на 157% за календарный год, что подтверждает стратегию банка, как института финансирования жилищного строительства. Группа компаний "Инград" успешно сотрудничает с Банком ДОМ.РФ. В частности, ДОМ.РФ финансирует проект TopHILLS на Нагорной, а также подписан договор на предоставление 60,5 млрд рублей для строительства жилого квартала комфорт-класса вблизи деревни Челобитьево городского округа Мытищи Московской области. "Инград" уже активно ведет работу по данному проекту и планирует в текущем году открыть финансирование. Кроме того, мы совместно с банком смотрим много новых потенциальных проектов и надеемся расширить наше сотрудничество", — в свою очередь прокомментировала вице-президент по финансам группы компаний "Инград" Марина Заболотнева.



По итогам прошедшего года, чистые процентные доходы составили более 35,5 млрд рублей, увеличившись более чем на 11,5 млрд рублей за год (+48%). Это обусловлено ростом чистой процентной маржи с 2,2% за 2020 год до 2,4% за 2021 год на фоне роста средней величины процентных активов на более чем 397,5 млрд рублей или 36,6%. Еще одна причина — рост остатков по счетам эскроу физических и юридических лиц, характеризующихся отсутствием начислений процентного расхода по ним.



Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета при правительстве Александр Цыганов отметил, что роль ДОМ.РФ в реализации нацпроекта "Жилье и городская среда" не исчерпывается рынком ипотеки, в 2021 году были реализованы проекты в области привлечения инвестиций в строительство в многих регионах России, вовлечению неиспользуемых ранее земельных участков, развития ИЖС, рынка арендного жилья и др. По его словам, во многом успех связан с результативностью команды ДОМ.РФ, способной ставить и решать сложные, амбициозные задачи по созданию условий для результативного ответа на один из самых главных вопросов, волнующих российские семьи — приобретение или строительство собственного дома.



Портфель финансирования жилищного строительства по состоянию на 31 декабря 2021 года достиг значения более чем в 2,1 трлн рублей, увеличившись за год на 1 трлн рублей (96,9%).