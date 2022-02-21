Органами прокуратуры области выявлены многочисленные нарушения законодательства о здравоохранении в...

Органами прокуратуры области выявлены многочисленные нарушения законодательства о здравоохранении в части лекарственного обеспечения.Прокуратура провела проверку по лекарственному обеспечению граждан, проживающих в отдаленных сельских населенных пунктах.Выявлены нарушения в части отсутствия в ФАПах лицензии на осуществление фармацевтической деятельности и отсутствия розничной продажи медикаментов.Так, прокуратурой Гороховецкого района установлено, что в поселке Пролетарский проживает 1230 человек, из них 48 являются получателями льготных лекарственных препаратов, в поселке Чулково – 713 и 117 соответственно. На территории указанных поселков аптечные организации отсутствуют. Оказание первичной медико-санитарной помощи на их территории осуществляется Гороховецкой центральной районной больницей через Денисовскую и Первомайскую амбулатории. Льготное лекарственное обеспечение пациентов производится путем адресной доставки медикаментов по заявке жителей.При этом данным лечебным учреждением в Денисовской и Первомайской амбулаториях реализация лекарственных средств и медицинских изделий населению не организована, лицензия на осуществление фармацевтической деятельности в амбулаториях отсутствует. Ближайшие аптеки расположены в г. Гороховце, расстояние до которого от п. Пролетарский составляет 30 км, от п. Чулково – 20 км.Кроме того, больницей не обеспечено получение лицензии на осуществление фармацевтической деятельности для Быкасовского, Великовского, Галицкого, Гришинского, Юровского ФАПов, ФАПа Торфпредприятие Большое, а также для Фоминской амбулатории, отпуск лекарств в них не организован.Главному врачу районной больницы внесено представление. Пресс-служба облпрокуратуры сообщает, что всего главным врачам учреждений здравоохранения 14-15 февраля внесены 16 представлений в связи с отсутствием в 166 ФАПах лицензии на осуществление фармацевтической деятельности, неорганизации розничной торговли медикаментами.Фото: Pexels.com