Установка пожарных извещателей, крупные пожары и трогательная история любви на службе – эти и...

Установка пожарных извещателей, крупные пожары и трогательная история любви на службе – эти и другие темы в обзоре руководителя пресс-службы Главного управления МЧС России по Владимирской области Екатерины Мищенко.