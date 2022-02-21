За эту разработку точно премию дадут. Изобретательная мамочка-автомобилист из Меленок нашла...

"За эту разработку точно премию дадут". Изобретательная мамочка-автомобилист из Меленок нашла способ занять детей в машине.Для своих сыновей-двойняшек она сделала бизиборды прямо на чехлах для передних сидений. Ксения Новосильцева рассказывает: "Малышам нравятся колёсики, выключатели, цепочки и фонарики. Все необходимое купила в ближайшем магазине и закрепила на подголовные подушки". Один такой бизиборд обошелся девушке всего в 250 рублей. Скрепила и сшила все вручную. "Все бренчит, светится. И детям понравилось, и маме не скучно", - смеется Ксения.