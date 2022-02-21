С открытием Московского скоростного диаметра (МСД) экологическая обстановка в столице улучшится. По предварительным оценкам, содержание диоксида азота в воздухе снизится на 15%, оксида углерода – на 20%.

С открытием Московского скоростного диаметра (МСД) экологическая обстановка в столице улучшится. По предварительным оценкам, содержание диоксида азота в воздухе снизится на 15%, оксида углерода – на 20%."Открытие скоростного диаметра уменьшит перепробег транспорта, а также снизит количество автомобильных заторов на дорогах столицы, которые наносят самый большой урон окружающей среде", – сказал глава московского стройкомплекса Андрей Бочкарев.Строительство МСД разделено на два участка. Первый проходит от Бусиновской развязки на севере города до трассы М-12 (Москва – Нижний Новгород – Казань), второй – от шоссе Энтузиастов до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.Первый участок готов на 82%, второй – на 42%. Общая готовность магистрали – 62%. Ее строительство завершится в конце 2023 года.Скоростной диаметр свяжет важнейшие транспортные артерии столицы – Северо-Западную хорду, Алтуфьевское, Дмитровское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспекты и Рязанский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.Московский скоростной диаметр – неокончательное название новой трассы. За итоговый вариант жители столицы могут проголосовать на портале .Строительство МСД мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что на трассе не будет светофоров, благодаря чему поездка через весь город займет около 40 минут.За последние 10 лет в Москве построено 1033 километра дорог – 18% улично-дорожной сети города. В ближайшие два года в столице появится еще 188 километров дорог, 70 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов.