С открытием Московского скоростного диаметра (МСД) экологическая обстановка в столице улучшится. По предварительным оценкам, содержание диоксида азота в воздухе снизится на 15%, оксида углерода – на 20%.
С открытием Московского скоростного диаметра (МСД) экологическая обстановка в столице улучшится. По предварительным оценкам, содержание диоксида азота в воздухе снизится на 15%, оксида углерода – на 20%.
"Открытие скоростного диаметра уменьшит перепробег транспорта, а также снизит количество автомобильных заторов на дорогах столицы, которые наносят самый большой урон окружающей среде", – сказал глава московского стройкомплекса Андрей Бочкарев.
Строительство МСД разделено на два участка. Первый проходит от Бусиновской развязки на севере города до трассы М-12 (Москва – Нижний Новгород – Казань), второй – от шоссе Энтузиастов до трассы Солнцево — Бутово — Варшавское шоссе.
Первый участок готов на 82%, второй – на 42%. Общая готовность магистрали – 62%. Ее строительство завершится в конце 2023 года.
Скоростной диаметр свяжет важнейшие транспортные артерии столицы – Северо-Западную хорду, Алтуфьевское, Дмитровское, Ярославское, Щелковское шоссе, шоссе Энтузиастов, Волгоградский проспекты и Рязанский проспекты, Южную рокаду, Каширское и Варшавское шоссе.
Московский скоростной диаметр – неокончательное название новой трассы. За итоговый вариант жители столицы могут проголосовать на портале .
Строительство МСД мэр Москвы Сергей Собянин. Градоначальник отметил, что на трассе не будет светофоров, благодаря чему поездка через весь город займет около 40 минут.
За последние 10 лет в Москве построено 1033 километра дорог – 18% улично-дорожной сети города. В ближайшие два года в столице появится еще 188 километров дорог, 70 искусственных сооружений и 37 пешеходных переходов.