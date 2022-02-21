22 февраля 2022 года верующие отмечают церковный праздник – день памяти мученика Никифора и преподобного Панкратия. В народе он известен также как Лаптев день.

22 февраля 2022 года верующие отмечают церковный праздник – день памятимученика Никифора и преподобного Панкратия.В народе он известен также какЛаптев день.ИсторияЧтобы понять, какой сегодня праздник, надо обратиться к истории. Святой преподобныйПанкратий Печерский, затворник и иеромонахжил в XIII ве­ке. Он под­визался в Ки­е­во-Пе­чер­скоммо­на­сты­ре в сане иеро­мо­на­ха. Про­сла­вил­ся Панкратий в подвигах по­ста, а так­жечу­до­тво­ре­ни­я­ми и исцелениями. Был по­гре­бен в Даль­них (Фе­о­до­си­е­вых)пе­ще­рах.Святой мученик Никифоржил в Ан­тио­хииСи­рий­ской. Он был дружен с пресвитером Саприкием. В какой-то момент они сильно поссорились. В итоге Никифор рас­ка­ял­ся и много раз про­сил про­ще­ния у Са­при­кия, но тот был непреклонен. Когда начались гонения на христиан и Саприкия повели на казнь, Ни­ки­фор попросил убить его вместо друга. его пожелание было исполнено.Что нельзя делать 22 февраляВ этот церковный праздник нельзя делать прогнозы на будущее и строить планы. Женщинам в Лаптев день запрещается говорить комплименты, иначе они могут потерять свою красоту. Нельзя в этот православный праздник хвалить детей за их трудолюбие, иначе они начнут лениться.22 февраля запрещается подбирать найденные деньги. Нельзя чесать в Лаптев день уши и губы. Примета гласит, что иначе можно оказаться в такой ситуации, когдапридется соврать или слушать ложь самому. Запрещено в этот день оставлять оброненныйна дороге мусор – если это произошло, стоит ждать крупных денежных потерь.Приметы и традицииВ этот церковный праздник наши предки плели высокие лапти, которые носили лишь домана босую ногу. На продажу выставляли обычные лапти.Если в этот день холодно – значит, март будет очень теплым.Темная ночь без звезд – зиме наступает конец.Сильная стужа в этот день говорит о том, что снегопадов уже не будет.Если зима гнилая, то в скором времени уродится ячмень.Если в мороз лес стал шумным – жди оттепель.Столбы возле солнца – жди морозы.Снег прилип к дереву – скоро будет тепло.Под снегом начали ветки гнуться – жди урожайный год.