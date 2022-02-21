Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 21 февраля, встретился с главой Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Талантом Мамытовым. Стороны обсудили межпарламентское, экономическое и гуманитарное сотрудничество.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин в понедельник, 21 февраля, встретился с главой Жогорку Кенеша (парламента) Киргизии Талантом Мамытовым. Стороны обсудили межпарламентское, экономическое и гуманитарное сотрудничество.Мамытов отметил высокий уровень сотрудничества законодательных органов двух стран. По его словам, Киргизия была и остается надежным партнером России."Мы высоко ценим ваше личное внимание к вопросам развития киргизско-российских союзнических отношений", – обратился Мамытов к Володину.Спикер парламента Киргизии поблагодарил Россию за интеграцию на евразийском пространстве, помощь в развитии гуманитарно-образовательной сферы и укреплении обороноспособности республики.Володин призвал укреплять взаимодействие профильных комитетов парламентов двух стран, продолжать работу Межпарламентской комиссии. Необходимо переходить от намерений к конкретным решениям, подчеркнул спикер Госдумы.Мамытов предложил организовать в текущем году заседания профильных комитетов парламентов двух стран. "Также предлагаем провести десятое заседание Киргизско-российской межпарламентской комиссии в Кыргызстане", – добавил он.Также председатель парламента Киргизии пригласил Володина посетить республику с официальным визитом.