Соответствующий документ подписал и.о. главы администрации Александр Максимов.

Мэрия Владимира разрешила построить многоквартирный дом на территории бывшего автовокзала на улице Батурина. Высота новостройки составит четыре этажа. Соответствующий документ подписал и.о. главы администрации Александр Максимов.В конце прошлого года власти инициировали общественные обсуждения. В них принял участие один человек. Жителя Улицы Луначарского интересовал вопрос транспортной доступности к автомойке. Владимирец попросил организовать другой проезд к объекту, если строители перекроют действующий.Напомним, что площадь земельного участка, на котором планируется возведение МКД превышает три тысячи квадратных метров. С подробным текстом постановления можно ознакомиться по .