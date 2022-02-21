Жители 81 дома по улице Северной уже полторы недели утопают в собственных квартирах. Коммунальщики очистили крышу от ледяных глыб и снега, а взамен оставили большую пробоину в покрытии,

Жители 81 дома по улице Северной уже полторы недели утопают в собственных квартирах. Коммунальщики очистили крышу от ледяных глыб и снега, а взамен оставили большую пробоину в покрытии, рассказывают люди. Теперь жители пяти квартир воюют с настоящим потопом. Главными предметами интерьера стали переполненные тазы и ведра. Многодетная семья Бугровых стала одной из первых, кого коснулась