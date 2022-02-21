Президент России Владимир Путин объявил о важном решении, которое повлияет на судьбу всего региона.

Президент России Владимир Путин объявил о важном решении, которое повлияет на судьбу всего региона.Признание Россией независимости Донецкой и Луганской народных республик уже сейчас называют главным политическим событий последних лет. Однако для спасения живущих в Донбассе людей Владимир Путин сделал не только это.Завершая свое обращение к нации президент России подписал соглашения с ДНР и ЛНР о дружбе и сотрудничестве. Ранее о необходимости такого документа сообщали не только руководители народных республик, но и лидер КПРФ Геннадий Зюганов.В частности, они настаивали, чтобы в соглашении были пункты о военном сотрудничестве. Благодаря этому у России будет возможность вводить войска для защиты мирного населения Донбасса.Ранее в Донбасс из России ходили колонны грузовиков с гуманитарной помощью. Также наша страна принимала беженцев, которые были вынуждены покинуть свои дома из-за постоянных обстрелов со стороны украинской армии.