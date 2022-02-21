Реализация фальшивок осуществлялась с соблюдением мер строгой конспирации только через проверенных клиентов или их посредников...

«Сотрудниками Отдела экономической безопасности противодействия коррупции УВД по ВАО ГУ МВД России по г. Москве во взаимодействии с УФСБ России по г. Москве и Московской области задержаны участники этнической организованной группы, которые подозреваются в сбыте поддельных денежных средств», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Сотрудниками полиции было установлено, что злоумышленники организовали теневую схему по сбыту заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка Российской Федерации и иностранной валюты на территории Московского региона.Реализация фальшивок осуществлялась с соблюдением мер строгой конспирации только через проверенных клиентов или их посредников как через тайники (закладки) с оплатой посредством цепочки безналичных расчетов с использованием банковских карт, оформленных на номинальных держателей, так и при личных контактах. Как правило, стоимость подделки составляла примерно половину стоимости номинала.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперуполномоченные ОЭБиПК приобрели у подозреваемых фальшивые купюры в сумме свыше 1,5 млн рублей, а также около 10 тысяч долларов США.По данному факту ГСУ ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 186 УК РФ.На территории Москвы и области проведено пять обысков, в ходе которых изъяты денежные знаки номиналом 5 000 рублей и 100 долларов США на общую сумму более 10 млн рублей.Технико-криминалистическое исследование, проведенное специалистами ЭКЦ ГУ МВД России по г. Москве, подтвердило, что все изъятые образцы изготовлены комбинированным способом цветной струйной печати и являются поддельными.По подозрению в противоправной деятельности полицейскими задержаны пятеро участников этнической организованной группы – уроженцы ближнего зарубежья и жители некоторых регионов России в возрасте от 28 до 54 лет. Всем фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время проводятся мероприятия, направленные на установление изготовителей подделок, а также выяснений всех обстоятельств произошедшего.За данное противоправное деяние законодательством предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 8 лет.Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73