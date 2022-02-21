По предварительным прогнозам, реки во Владимирской области вскроются в середине апреля. Из-за обилия осадков этой зимой, есть риск, что половодье 22-ого года станет чрезвычайной ситуацией. В

По предварительным прогнозам, реки во Владимирской области вскроются в середине апреля. Из-за обилия осадков этой зимой, есть риск, что половодье 22-ого года станет чрезвычайной ситуацией. В зоне подтопления, по прогнозам, оказажется до 30 населенных пунктов вдоль реки Клязьма. На территории Вязниковского района уже пилят лёд на реке Клязьма. Это необходимо, чтобы минимизировать последствия половодья. Сотрудники