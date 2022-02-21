В поселке Ильинское на Сахалине разыгралась сильная метель. Из-за непогоды местным жителям пришлось нелегко.

В поселке Ильинское на Сахалине разыгралась сильная метель. Из-за непогоды местным жителям пришлось нелегко.На кадрах, снятых очевидцами, люди идут гуськом. Сильный ветер и снег делает их путь невыносимым. Видимость при этом практическинулевая.Также навидео двое человек пробираются ползком на коленях, чтобы их не снесло ветром. Другой местный житель идет, но проваливается в снег почти по пояс.Закадровый голос женщины при этом сочувствует землякам, оказавшимся на улице. Оператор отметила, что, глядя на них, вспомнила себя. Напомним, ранее руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что на Сахалин, Камчатку и Курильскиеострова циклон с Тихого океана принесет ураган. Он отметил, что скорость ветра будет достигать 35 метров в секунду.