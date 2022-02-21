«Ростелеком» построил защищенную сеть (VPN) для 75 судебных участков мировых судей Владимирской области. В рамках контракта каналинтегрирован с уже существующей инфраструктурой

«Ростелеком» построил защищенную сеть (VPN) для 75 судебных участков мировых судей Владимирской области. В рамках контракта каналинтегрирован с уже существующей инфраструктурой государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие[1]». Всего создано 291 рабочее место (АРМ), 71 из них— во Владимире. Телекоммуникационная инфраструктура необходима для организации защищенного межведомственного взаимодействия. Она будет использоваться дляприема исковых заявлений, направляемых в электронном виде,