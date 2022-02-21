«Ростелеком» построил защищенную сеть (VPN) для 75 судебных участков мировых судей Владимирской области. В рамках контракта канал интегрирован с уже существующей инфраструктурой ..

«Ростелеком» построил защищенную сеть (VPN) для 75 судебных участков мировых судей Владимирской области. В рамках контракта канал интегрирован с уже существующей инфраструктурой государственной автоматизированной системы (ГАС) «Правосудие1». Всего создано 291 рабочее место (АРМ), 71 из них — во Владимире.Телекоммуникационная инфраструктура необходима для организации защищенного межведомственного взаимодействия. Она будет использоваться для приема исковых заявлений, направляемых в электронном виде, и участия в заседаниях мировых судов в режиме видео-конференц-связи.Павел Шатохин, директор филиала ПАО «Ростелеком» во Владимирской и Ивановской областях:«Современное телекоммуникационное оборудование, установленное в рамках контракта, обеспечит криптографическую защиту информации при ее передаче между ведомствами. Областной центр — в лидерах стройки, на втором и третьем местах – Ковров и Муром соответственно. Работа велась с использованием оптоволоконных каналов связи, которые гарантируют надежность и бесперебойность всей системе. А вообще, мы наблюдаем у государственных заказчиков повышенный интерес к использованию VPN — это стало своеобразным трендом уходящего года».Дмитрий Денисов, заведующим отделом обеспечения деятельности мировых судей департамента юстиции Владимирской области:«В период пандемии суды вынуждены в ускоренном режиме внедрять новые технологии. Например, уже сейчас, практикуются и подача документов в электронном виде через ГАС «Правосудие», и дистанционное участие в судебных заседаниях. Обещают, что в будущем большую часть рутинных функций — вроде составления проектов или подготовки стенограмм — вообще будет выполнять искусственный интеллект. Так что цифровизация — это долгосрочный проект, итогом которого станет полная автоматизация системы судопроизводства. А гарантом конфиденциальности выступит защищенная сеть "Ростелекома”, которая обеспечит безопасное хранение и передачу информации».