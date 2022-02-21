Все большее влияние на современное поколение оказывают военно-патриотические фильмы. И очень непросто что-то противопоставить потоку голливудских боевиков, где звездно-полосатые солдаты спасают мир во всем мире. Российскому кинематографу это удалось, в последние годы русские бойцы стали появляться в отечественных кинотеатрах чаще своих иностранных коллег.

Все большее влияние на современное поколение оказывают военно-патриотические фильмы. И очень непросто что-то противопоставить потоку голливудских боевиков, где звездно-полосатые солдаты "спасают мир во всем мире". Российскому кинематографу это удалось, в последние годы русские бойцы стали появляться в отечественных кинотеатрах чаще своих иностранных коллег.Кино (если только оно не фантастическое) должно совпадать с реальностью, чтобы не вызывать диссонанс у зрителя. Американцы годами снимали фильмы про своих солдат в Ираке и Афганистане, превознося их боевые способностями, и с упоением рассказывая, как эти бравые ребята строят демократию и лучший из миров вдали от дома. А в прошлом году они драпали из Афганистана, теряя все на своем пути: обмундирование, оружие, тачки, даже подручных с шасси самолета. После таких документальных кадров слава американского супервоина не меркнет даже, она утекает как вода сквозь пальцы.Российские бойцы на этом фоне выглядят на голову выше, особенно с поддержкой местных жителей во всех регионах присутствия. Вы посмотрите ролики на YouTube из Африки?! Аборигены что Мали, что Буркина Фасо ходят с табличками, прославляющими Путина и русских. Хотя зачем так далеко ходить, есть примеры и на нашем континенте: Сирия – самый громкий из них. Долгое время страна балансировала на грани распада, благодаря нашим воинам в этой стране удалось наладить жизнь. Теперь пришло время рассказать об их подвигах и в кино.Первой ласточкой в этом направлении стал фильм "Небо", посвященный российским летчикам и Герою России подполковнику Олегу Пешкову, погибшему при выполнении боевой задачи в Сирийской Арабской Республике.Самолетная эпопея демонстрировала мужество и самоотверженность русских героев. И их полку постоянно прибывает. Военно-патриотическое кино играет ключевую роль в формировании подрастающего поколения. И ее блистательно выполняет кинокомпания Aurum Production, за последние пару лет снявшая больше фильмов о современных русских воинах, чем вся отечественная киноиндустрия за десятилетие."Турист", "Гранит", трилогия "Шугалей" – действие всех этих боевиков разворачивается за пределами нашей родины: в Центральноафриканской Республике, Мозамбике, Ливии. Но объединяют их русские, готовые до последнего сражаться за интересы местного населения. Такая самоотверженность и способность протянуть руку помощи в смертельной опасности характерна для всего нашего народа. Лётчик-космонавт и Герой России Михаил Корниенко говорил, что такое патриотическое кино, как "Гранит", делает наше общество здоровым. По его словам, российский кинематограф должен сеять разумное, доброе, вечное, а не идти на поводу у рынка.Трудно переоценить влияние этих фильмов на подрастающее поколение. Прославляя внутренние качества главных героев: отвагу, умение держать слово, выручку и выучку, они еще и прекрасно сработаны с технической точки зрения. Отечественные киноделы быстро набили руку, догоняя и где-то даже обгоняя голливудских коллег по цеху. Конечно, речь идет не о фантастических блокбастерах, где спецэффекты сами по себе являются поводом для похода в кинотеатр ("Аватар" или "Трансформеры" по-прежнему ставят слишком высокую для окружающих планку). Но наши картины и созданы не для того, чтобы сделать побольше кассу, у них скорее просветительская миссия.Эксперты согласны, что именно патриотическое кино отечественного производства раскроет глаза нашей молодежи на то, насколько ложные ценности обществу долгое время навязывало западное кино, где личное обогащение ставилось во главу угла. Понятно же, что не звонкая монета толкает персонажей "Шугалея" или "Солнцепека" рисковать жизнями. Бывший сенатор и руководитель Российского союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич считает так же:"Я смотрел все фильмы Aurum Production. Они мне очень нравятся. Не знаю, как они умудряются, но фильмы "Шугалей", "Шугалей-2", "Шугалей-3", "Турист", "Гранит" имеют уникальную особенность — они сняты по горячим следам. У них великолепные сценарии, артисты, операторская работа, прекрасная режиссура. В этом плане они уникальные красавцы. Они делают эти фильмы очень вовремя. Они крайне актуальны. Создавая такие картины, нужно активно их рекламировать, продвигать, мотивировать людей смотреть их. Они очень качественные".В условиях современной киноиндустрии неоценимое значение имеет поддержка военно-патриотических лент. Создание подобных картин, которые в полной мере раскрывают истории современных русских героев, становится возможным благодаря поддержке, в том числе российского бизнесмена Евгения Пригожина. Его финансирование помогло выйти на большие экраны фильму "Ржев", основанному на повести Владислава Кондратьева "Искупить кровью". Благодаря этому фильму перед зрителями развернулась честная, жесткая и яркая история. Высокие рейтинги "Ржева" говорят о том, что у него все получилось. А то, что сегодня эту картину порой ставят в учебных заведениях на уроках патриотического воспитания, свидетельствует о том, что она не затеряется во времени, как и другие фильмы о настоящих героях.