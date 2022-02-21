С 21 февраля в России начинают выдавать ковид-сертификаты по результату теста на антитела Россияне...

С 21 февраля в России начинают выдавать ковид-сертификаты по результату теста на антителаРоссияне теперь смогут получать сертификат о вакцинации против коронавирусной инфекции или перенесенном заболевании на основании положительного теста на антитела, говорится в приказе Минздрава России, опубликованном в начале февраля на интернет-портале правовой информации.Согласно документу, теперь в сертификате появится информация о завершении вакцинации против COVID-19, факте перенесенного заболевания, вызванного COVID-19 либо о наличии на едином портале сведений о положительном результате теста на антитела.Сертификат будет формироваться однократно при наличии на портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления. Тест на антитела можно провести в любой лицензированной лаборатории. Срок действия сертификата в этом случае составит шесть месяцев с даты получения результатов теста, отметили в пресс-службе Минздрава России.