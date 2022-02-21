Мужчина возместил моральный вред потерпевшей и сотрудничал со следствием.

Ковровский городской суд вынес приговор по уголовному делу о . Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского областного суда.Днём 20 октября прошлого года водитель «Ford Focus» выехал на встречку для обгона машины. Не убедившись, что впереди остановившегося перед пешеходным переходом автомобиля отсутствуют люди, он продолжил движение. На «зебре» лихач сбил 12-летнюю школьницу, которая переходила проезжую часть.В результате ДТП девочку госпитализировали в больницу. Вред здоровью расценили как тяжкий.Подсудимый, признав свою вину, попросил рассмотреть дело в особом порядке.В результате его на шесть месяцев лишили прав и назначили наказание в виде ограничения свободы на срок 10 месяцев. Мужчина возместил моральный вред потерпевшей и сотрудничал со следствием.Приговор в законную силу пока не вступил.