Сотрудники компании «ЭнергосбыТ Плюс» решили сами навестить своих клиентов. Идут к тем, кто не платит. Причем систематически. У собственника одной из квартир на улице Лакина –

Сотрудники компании «ЭнергосбыТ Плюс» решили сами навестить своих клиентов. Идут к тем, кто не платит. Причем систематически. У собственника одной из квартир на улице Лакина – задолженность 22 тысячи рублей. Электричество ему отключили месяц назад, переключатели опломбировали. Но вместо того, чтобы гасить долги собственник квартиры сорвал пломбы и самовольно подключился. Ревизоры фиксируют это нарушение, делают