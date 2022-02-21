Тему войны многие россияне вполне закономерно воспринимают близко к сердцу.

Тему войны многие россияне вполне закономерно воспринимают близко к сердцу.Известный российский журналист Владимир Соловьев не сдержал слез в прямом эфире своего ток-шоу "Вечер с Владимиром Соловьевым". Ведущего тронули проникновенные слова о происходящем на Донбассе.На передаче Соловьев традиционно обсуждает актуальные общественно-политические события и процессы с несколькими приглашенными экспертами, среди которых – политики, экономисты, ученые, журналисты и другие специалисты. В воскресном выпуске программы одной из них стала главный редактор RT Маргарита Симоньян. В студии она дискутировала с гостями о происходящем на Донбассе, где в последнее дни началось очередное обострение конфликта, сообщает телеканал "".Симоньян выступила с пламенной речью, отметив, что считает происходящее на востоке Украины настоящим геноцидом: только за один день там произошло свыше 1500 обстрелов, из-за которых пострадали ни о чем не подозревавшие мирные жители. Она напомнила, что на ее судьбу прямым образом повлияли два известных случая геноцида. Один из них – геноцид армян в Османской империи, унесший жизни около полутора миллионов человек за несколько дней. Журналистка рассказала, что ее бабушка была свидетельницей этих событий и многое рассказывала своей внучке, передает "".В конце выступления Маргарита Симоньян привела отрывок стихотворения Роберта Рождественского, в котором говорится о ребенке, спрашивающем у своей матери о войне."Мама, а правда, что будет война, и я не успею вырасти?", – процитировала поэта журналистка.После этого все находившиеся в студии замолчали, у многих на глазах навернулись слезы. Заплакал и сам Владимир Соловьев, передает