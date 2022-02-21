Регулярное употребление кофе в умеренном количестве способно снизить риск преждевременной смерти. Об этом свидетельствуют результаты 11-летнего исследования венгерских и британских ..

Регулярное употребление кофе в умеренном количестве способно снизить риск преждевременной смерти. Об этом свидетельствуют результаты 11-летнего исследования венгерских и британских ученых.Специалисты установили, что для достижения эффекта необходимо выпивать по три чашки кофе в день. Испытуемые, употреблявшие напиток в таком объеме, имели сниженный на 12% риск преждевременной смерти по сравнению с теми, чьи порции были больше и теми, кто вовсе не пил кофе. Кроме того, они имели на 21% меньше шансов умереть от инсульта и на 17% – от сердечно-сосудистых заболеваний, сообщает телеканал "".