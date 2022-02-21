Диагностическое оборудование будет приобретено на средства федерального бюджета, выделенные на...

Диагностическое оборудование будет приобретено на средства федерального бюджета, выделенные на мероприятия по борьбе с новой короновирусной инфекцией.В Петушинской районной больнице новый компьютерный томограф заменит старое оборудование, выработавшее свой ресурс, а в Вязниковской и Камешковской районных больницах эта техника появится впервые.Компьютерные томографы предназначены для проведения широкого спектра рентгенологических исследований внутренних органов, в том числе лёгких, что особенно актуально в период пандемии коронавируса. Компьютерная томография позволяет определить на догоспитальном этапе тяжесть состояния пациента для принятия решения о госпитализации или лечении в амбулаторных условиях.Компьютерные томографы в Вязниках, Камешково и Петушках будут обслуживать не только жителей этих городов и районов, но и соседних муниципальных образований. Стоит отметить, что сейчас пациенты из Вязниковского и Камешковского районов направляются на компьютерную томографию в Ковров. Таким образом, после введения в строй нового оборудования уровень доступности компьютерной томографии для местных жителей существенно повысится, рассказали в пресс-службе областной администрации.Фото: https://avo.ru/web/guest/novosti