В минувшую пятницу в одном из тематических владимирских пабликов инициативная группа родителей детей-инвалидов опубликовала своё обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и в Минздрав.

В минувшую пятницу в одном из тематических владимирских пабликов инициативная группа родителей детей-инвалидов своё обращение к председателю СК РФ Александру Бастрыкину, детскому омбудсмену Марии Львовой-Беловой и в Минздрав.«Другого выхода у мам просто нет. Кризис с лекарственным обеспечением в регионе продолжается», - начали они своё повествование.Суть проблемы сводится к тому, что владимирцы не могут получить льготные препараты для своих маленьких пациентов.Департамент здравоохранения оперативно отреагировал на жалобу. В воскресенье, 20 февраля, состоялась встреча жителей с и.о. директора департамента Артёмом Осиповым и его заместителем Ольгой Клюевой.«На собрании обсуждались вопросы своевременности поступления медикаментов в аптеки, правила бесплатного обеспечения, а также вопросы оказания медицинской помощи детям с ограниченными возможностями здоровья. Все замечания и предложения обязательно будут учтены», - в пресс-службе ведомства.Ранее сообщалось, что в конце 2021 года власти 1,6 млрд рублей на закупку препаратов.«В 2021 году проблемы возникли из-за запоздалой закупки медикаментов, которые произвели феврале-марте. В связи с этим на первые полгода льготники остались без лекарственного обеспечения. Сейчас торги по приобретению медикаментов на первую половину 2022 года завершились в декабре, на вторую - состоятся в феврале-марте. На эти цели уже потрачено 800 млн рублей», - в Белом доме.