Теперь строения ждёт госэкспертиза, которая определит предмет охраны, категорию значения и вид наследия.
Во Владимире включены в список объектов культурного наследия. Памятники архитектуры имеют отношение к купеческой династии Муравкиных.
Напомним, что после того, как из зданий съехал Областной противотуберкулезный диспансер, их могли снести. Обе постройки находятся в аварийном состоянии. Одна из них завешена баннерами.
О возможном уничтожении стало известно по результатам , который состоялся в конце июня прошлого года. «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» нашёл подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по сносу ветхих строений - диспансерного отделения и детского диспансерного отделения. Планировалось, что ООО «База»проведёт инженерно-геодезические изыскания, составит ПСД и разработает документацию по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных по соседству.
Однако часть горожан выступила против . Активисты направили в адрес инспекции госохраны объектов культурного наследия пакет документов. После того, как были перерыты владимирские архивы, специалисты установили историческую ценность двухэтажек. На минувшей неделе чиновники объявили два особняка вновь выявленными памятниками.
«Научно-экспертным советом отмечена необходимость сохранения ценных зданий исторической застройки Владимира», - прокомментировали в инспекции.
Теперь строения ждёт госэкспертиза, которая определит предмет охраны, категорию значения и вид наследия.