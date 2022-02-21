Теперь строения ждёт госэкспертиза, которая определит предмет охраны, категорию значения и вид наследия.

Во Владимире включены в список объектов культурного наследия. Памятники архитектуры имеют отношение к купеческой династии Муравкиных.Напомним, что после того, как из зданий съехал Областной противотуберкулезный диспансер, их могли снести. Обе постройки находятся в аварийном состоянии. Одна из них завешена баннерами.О возможном уничтожении стало известно по результатам , который состоялся в конце июня прошлого года. «Центр специализированной фтизиопульмонологической помощи» нашёл подрядчика, который разработает проектно-сметную документацию по сносу ветхих строений - диспансерного отделения и детского диспансерного отделения. Планировалось, что ООО «База»проведёт инженерно-геодезические изыскания, составит ПСД и разработает документацию по обеспечению сохранности объектов культурного наследия, расположенных по соседству.Однако часть горожан выступила против . Активисты направили в адрес инспекции госохраны объектов культурного наследия пакет документов. После того, как были перерыты владимирские архивы, специалисты установили историческую ценность двухэтажек. На минувшей неделе чиновники объявили два особняка вновь выявленными памятниками.«Научно-экспертным советом отмечена необходимость сохранения ценных зданий исторической застройки Владимира», - прокомментировали в инспекции.Теперь строения ждёт госэкспертиза, которая определит предмет охраны, категорию значения и вид наследия.