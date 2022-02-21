В этот день в 1913-ом году по старому стилю в России отпраздновали 300-летие царствования Дома...

В этот день в 1913-ом году по старому стилю в России отпраздновали 300-летие царствования Дома Романовых. Торжества прошли и во Владимире.По данным областного госархива, в этот день в губернском центре для подданных короны был устроен концерт артистического кружка, во время которого проходил сбор средств на постройку больницы Красного креста. Праздник отмечался торжественно и всенародно - проводились благотворительные акции, амнистия для заключенных, снимались задолженности с мелких землевладельцев. Для малоимущих готовили бесплатные обеды. А завершился праздничный день запуском фейерверков.