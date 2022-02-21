В Москве 21 февраля заработал штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Также пункты открыты в 11 коворкинг-центрах некоммерческих организаций.

В Москве 21 февраля заработал штаб по сбору гуманитарной помощи для беженцев из Донбасса. Также пункты открыты в 11 коворкинг-центрах некоммерческих организаций.Штаб по сбору помощи открылся в ресурсном центре "Мосволонтер" по адресу Ленинградский проспект, дом 5, строение 1. С адресами остальных 11 центров можно ознакомиться на сайте .Необходимо приносить продукты питания, посуду, средства личной гигиены и предметы первой необходимости. Для детей можно оставить разные игрушки, книги и канцелярские товары. Также можно принести бутилированную воду, сухое детское питание, полотенца и постельные принадлежности, канцелярские товары.Важное условие: предметы должны быть новыми, в цельной упаковке, а продукты – с действительным сроком годности и длительным сроком хранения.Принять участие в сборе гуманитарной помощи может каждый желающий.Штаб работает ежедневно с 10 до 19 часов. По вопросам можно позвонить по телефону горячей линии: +7 (800) 200-34-11.Напомним, что в Россию прибыли уже более 60 тысяч беженцев из Донецкой и Луганской республик. Готовность принять их выразили 26 российских регионов.