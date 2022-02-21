За содержание здания, с которого рухнул снег, отвечает ковровская компания «Теплосервис».

В Муроме СК инициировал доследственную проверку инцидента, в котором пострадал 11-летний мальчик. На ребёнка с крыши дома №123 на улице Московской упала глыба льда.Ранее сообщалось, что в хирургическое отделение детской больницы с открытой черепно-мозговой травмой.За содержание здания отвечает ковровская компания «Теплосервис». Как сообщают коллеги из , в пятницу руководителя УК вызывали в управление жилищной политики горадминистрации для вручения предписания об уборке кровли. Коммунальщики проигнорировали приглашение.В 2022 году муромские чиновники уже составляли на «управляшку» один протокол. Видимо, теперь административным наказанием организация не отделается.