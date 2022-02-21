Представители Роспотребнадзора рассказали, что коронавирус в России сегодня все чаще выявляется у детей из-за особенностей строения носоглотки. В ведомстве пояснили, что новый ..

Представители Роспотребнадзора рассказали, что коронавирус в России сегодня все чаще выявляется у детей из-за особенностей строения носоглотки. В ведомстве пояснили, что новый омикрон-штамм COVID-19 атакует именно верхние дыхательные пути.Однако специалисты отметили, что у юных граждан заболевание зачастую протекает в легкой форме. При этом могут наблюдаться кашель, насморк, першение в горле, повышенная температура, слабость и головная боль. Реже возникают сыпь или диарея, сообщают "".