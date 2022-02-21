Количество операций по пересадке органов в России снижается. В 2019 году выполнено 2,4 тысячи трансплантаций, в 2020 году – чуть больше 1,9 тысячи. При этом растет число людей, нуждающихся в такой операции. В результате многие не дожидаются своей очереди. Автор проекта 20 идей по развитию России Дмитрий Давыдов нашел способ решения проблемы.

Количество операций по пересадке органов в России снижается. В 2019 году выполнено 2,4 тысячи трансплантаций, в 2020 году – чуть больше 1,9 тысячи. При этом растет число людей, нуждающихся в такой операции. В результате многие не дожидаются своей очереди. Автор проекта "" Дмитрий Давыдов нашел способ решения проблемы.Больше доноровРасширение круга потенциальных доноров позволит увеличить количество трансплантаций, считает Давыдов. Он напомнил, что сейчас в России донором может стать только тот, кто находится в кровном родстве с реципиентом (получателем органа). По мнению автора, ограничение значительно сужает круг людей, готовых стать донорами для спасения близкого человека.Он привел в пример опыт Европейских стран и США. В Нидерландах, Швеции, Испании и других государствах ЕС можно стать донором для друзей и супругов. В Соединенных Штатах есть возможность пожертвовать почку в трансплантационный центр, который определит орган наиболее нуждающемуся."В тех странах, где разрешена трансплантация от неродственного донора, работает так называемый этический комитет, который проверяет, что донор ни в коем случае не продает свой орган, а отдает его бескорыстно, сугубо из гуманных побуждений, чтобы спасти жизнь своего близкого человека", – отметил Давыдов.Автор проекта "20 идей" предложил разрешить донорство гражданам, состоящим в законном браке не менее года, и тем, кто не состоит в браке, но имеют общего ребенка. Также он считает нужным ввести в практику донорство между родителями и их приемными детьми."Такой шаг позволит расширить круг потенциальных доноров и при этом сохранить принцип передачи органа по родственным связям, но не ограничиваться только генетическим родством", – пояснил Давыдов.Международное сотрудничествоАвтор предложил наладить международную кооперацию для взаимной передачи трупных органов. Он напомнил, что в нашей стране по умолчанию разрешено изъятие подходящих органов и тканей после диагностирования смерти мозга, если умерший или его родственники не зарегистрировали свое несогласие.Примером успешной международной кооперации Давыдов назвал некоммерческий фонд "Eurotransplant". Организация является посредником в интересах пациентов, нуждающихся в трансплантации. В состав фонда входят Австрия, Бельгия, Венгрия, Германия, Люксембург, Нидерланды, Словения и Хорватия."Принцип работы такого фонда можно понять на примере. В Австрии появился трупный орган, не подошедший ни одному реципиенту в собственной стране. Через базу данных организации выясняется, что орган подходит реципиенту из Словении. Далее орган транспортируется самолетом в специальном контейнере в Словению, где и проходит трансплантация. Компьютерная программа Eurotransplant может мгновенно составить "список соответствия" для каждого доступного органа", – рассказал Давыдов.Он обратил внимание, что список совпадений основан на заранее определенных правилах, учитывающих совместимость по медицинским показателям, относительную срочность и время ожидания пациента. Автор уточнил, что в 2020 году 21,4% трансплантируемых органов на территориях стран-участниц Eurotransplant были провезены через границу.Выгода для РоссииДавыдов уверен, что Россия может инициировать создание подобной международной организации. По его мнению, предложение найдет отклик у других государств, ведь в нашей стране сохраняется относительно высокое качество медицины и есть возможности в сфере информационных технологий."Финансирование деятельности такого международного фонда может осуществляться за счет страховых компаний и государств-участников в соответствии с количеством регистрируемых в листе ожидания пациентов", – продолжил автор.Давыдов убежден: такая организация принесет России существенную пользу. Создание новейшей системы обмены трупными органами облегчит и ускорит взаимодействие между медицинскими учреждениями в разных регионах страны, полагает автор.Участие в международной организации позволит расширить географию поиска органов. Это приведет к росту количества трансплантаций, считает Давыдов."Таким образом, появится значительно больше шансов на своевременную трансплантацию, от которой сейчас зависят жизни тысяч граждан", – заключил автор.***Каждое из предложений Дмитрия Давыдова основано на успешном зарубежном опыте. В проекте "20 идей" содержатся конкретные инициативы для решения проблем в самых разных сферах: здравоохранение, медицина, современные технологии, строительство, сельское хозяйство, ситуация на дорогах.Автор надеется, что государство обратит внимание на его предложения. Он уверен, что основанные на лучшем зарубежном опыте инициативы необходимо поддержать на законодательном уровне.