Сертификат будет формироваться однократно при наличии на едином портале госуслуг сведений о результатах теста на антитела к коронавирусу не позднее трех календарных дней со дня подачи заявления на портале.

В России с 21 февраля граждане смогут получать COVID-сертификаты на основании теста на антитела. Подобный документ будет действителен шесть месяцев.О соответствующих изменениях пресс-служба Минздрава РФ сообщила 8 февраля. Как отметил помощник главы ведомства Алексей Кузнецов, конкретных требований к уровню антител, необходимому для получения сертификата, нет.В частности, россияне получат соответствующий сертификат после того, как подадут заявление на портал госуслуг и предоставят результаты анализов. Документ будет содержать информацию о методе и дате проведения исследования, а также о проводившей это исследование организации.Вместе с тем граждане России подобным образом смогут получить сертификат на основании положительного результата ПЦР-тестирования, подтвержденного результатами теста на антитела. В этом случае срок действия документа составит 12 месяцев.