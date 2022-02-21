В Собинке планируется строительство взрослой поликлиники со станцией скорой помощи. А районную...

В Собинке планируется строительство взрослой поликлиники со станцией скорой помощи. А районную больницу ждет капитальный ремонт. В каком состоянии сейчас медучреждения и когда наступят перемены, расскажет наш корреспондент Юлия Шувалова.- Свет не работает. Все помещения, любая палата - требует ремонта.Врачи Собинской районной больницы работают в экстремальных условиях. Ремонта здесь не было с момента постройки здания. На потолке следы от протечек. Не прошел проверку временем и линолеум. Требуется замена всех коммуникаций. Современного медицинского оборудования здесь тоже нет. Вот так сейчас выглядит перевязочный кабинет.Владимир Зимин, заведующий хирургическим отделением Собинской районной больницы:- Старый стол перевязочный, 40-50-летней давности. К счастью, нашими руками, руками слесарей в рабочем состоянии поддерживается.В палатах ситуация ещё хуже. Краска со стен слезла. Окна растрескались. Утеплять их приходится подручными средствами. От старости разваливаются розетки, но несмотря на все это пациенты стараются сохранять оптимизм.Михаил Коркин, пациент:- Лежать-то можно, только надо ремонт здесь сделать. Ремонта не хватает, а персонал хороший!В непригодность пришли и больничные койки, которым, в среднем, около сорока лет.- Любая хирургическая кровать должна быть транспортируемой, перемещаемой. Единственная кровать в этой палате соответствует требованиям - это вот...Капитального ремонта здесь ждали слишком долго и вот, наконец, помощь пришла.Здание вошло в программу модернизации первичного звена нацпроекта "Здравоохранение". Ремонтные работы начнутся уже этим летом и будут проводиться поэтапно, без закрытия стационара. Вторая радостная новость для районной больницы - строительство новой поликлиники. Старому зданию уже больше ста лет.Светлана Муравьёва, главный врач Собинской районной больницы:- Модернизированная поликлиника на 650 посещений в смену. В этой поликлинике будет находиться дневной стационар при поликлинике и отдельно - это станция скорой помощи, чтобы это все было не в разброс, а идеально, аккуратно. Плюс планируется перенести сюда в поликлинику стоматологическое отделение полностью. Весь функционал замкнется на одном здании.На строительство поликлиники и ремонт стационара выделено более миллиарда рублей. В эту сумму входит новое медицинское оборудование и автомобили - 9 в этом году и 13 в следующем.- Новое здание взрослой поликлиники будет напротив стадиона "Труд". Строительство начнется в июне. А первых пациентов планируют принять в 2024 году.Юлия Шувалова, Александр Голубев. "Вести Владимир"