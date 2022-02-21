В ходе контрольного мероприятия офицеры ДПС также выявили двух непристёгнутых автомобилистов.

В Судогде госавтоинспекторы оштрафовали троих водителей за нарушение правил перевозки детей. На нарушителей составили административные протоколы по ч. 3 ст. 12.23 КоАП РФ. Об этом рассказали в пресс-службе УМВД по Владимирской области.В выходные сотрудники ГИБДД провели рейд по району. В ходе контрольного мероприятия офицеры ДПС также выявили двух непристёгнутых автомобилистов.Всего полицейские проверили 25 машин.