Весна - время перемен. И отличный повод для внешнего преображения. Рекомендуем Готти - салон...

Весна - время перемен. И отличный повод для внешнего преображения. Рекомендуем "Готти" - салон красоты проверенный временем, с индивидуальным подходом, лояльными ценами и принципиальным отношением к качеству и клиенту. Воспользуйтесь советами экспертов, как Любовь Клюквина.Мороз не только щиплет щеки, но и портит волосы. Обновить липидный слой кожи головы и вернуть корням приток питательных веществ помогут пилинги, советует специалист салона красоты "Готти". Перепады температур, холод и отопление, лишают волосы влаги. Увлажнять их будем изнутри.- Порекомендовала бы сделать молекулярный уход - это насыщение волоса липидами, коллагеном, кератином и все это природного происхождения. Я против кератина, против ботокса. Там просто идет запечатывание волоса, истонченного, больного.Ослабленным волосам процедуру советуют делать вместе с окрашиванием. "Готти" выбирает натуральные красители премиум-класса, в частности американскую марку Пол Митчелл. Бренд выступает за защиту окружающей среды, в его составе - гавайский имбирь и другие натуральные растительные ингредиенты. Этот краситель- любимец голливудских звезд. Получил признание Наоми Кэмпбелл, Мадонны, Дженнифер Энистон.- Есть линия шикарная, которая вышла для окрашивания седины: многогранность самого оттенка при разном освещении, рельефность тона создает необыкновенную. Вот эта рельефность, я считаю, это тонкость и изюминка самого Пол Митчелла.Кожа лица и тела также беззащитна без специального ухода в зимнее время. Часто становится хрупкой и раздраженной. В "Готти" на страже увлажнения и здорового цвета кожи стоит косметолог-эстетист Екатерина Борисова.Екатерина Борисова, косметолог-эстетист салона красоты "Готти":- Выходим из зимней спячки. Если это тело, то вакуумный массаж, прессотерапия, водорослевые обертывания. И не просто классические, но и с шоколадом. касаемо лица, это процедуры аппаратные, включающие в себя микротоки, РФ-лифтинг, пилинги (омолаживающие, освежающие, улучшающие тонус кожи), массаж лица, чистки.Все составы изучены специалистами салона. Ингредиенты - проверенные "рабочие лошадки". "Обмануть паспорт" предлагают контурной пластикой, но никакого перебора: если услуга бесполезна или вредна для клиента, здесь ему просто откажут.Ольга Козлова, администратор салона красоты "Готти":- Мы за такую классику. В первую очередь мы заботимся о наших клиентах и говорим о том, что им бы сейчас подошло, а не то, что сейчас модно, престижно.Для тех, кто скучает по лету и бронзовому загару работает солярий. Весенних красок добавят и мастера по маникюру с художественным образованием. Для восстановления ногтей - укрепляющий японский маникюр.Оксана Груненкова, руководитель салона красоты "Готти":- Наш коллектив - это наша сила, наша гордость. Потому что слаженная совместная работа. Мы понимаем друг друга, знаем уже много лет. Используем расходники только проверенных производителей. И эта та позиция, на которой мы точно не будем экономить.Поход в салон - простая женская радость, считает команда "Готти". Ценам кусаться не дают, и ещё до конца марта дарят скидки: 15 процентов на парикмахерские услуги, 20 - на массаж и 30 - на всю аппаратную косметологию. Ищите "Готти" на втором этаже Большой Нижегородской 71.г. Владимир, ул. Б. Нижегородская, 71, тел. (4922) 42-10-45