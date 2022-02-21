Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Своих не бросим Владимирцы собирают гуманитарную помощь...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Своих не бросимВладимирцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Сколько жителей Донецка и Луганска готов принять 33 регион?- Памяти Виталия ЧуркинаПостпред Великой России. В деревне Маринкино Киржачского района почтили память дипломата Виталия Чуркина.- Запорожцы, на старт!И ЗАЗ , как гоночный автомобиль. Как прошли заезды на запорожцах в Суздальском районе?