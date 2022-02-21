Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Своих не бросаем Владимирцы собирают гуманитарную помощь...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Своих не бросаемВладимирцы собирают гуманитарную помощь для беженцев из Донбасса. Сколько жителей Донецка и Луганска готов принять 33 регион?- Памяти Виталия ЧуркинаПостпред Великой России. В деревне Маринкино Киржачского района почтили память дипломата Виталия Чуркина.- Ковровские проблемыНовый ДК в поселке Новый и ремонт районной больницы в Мелехово. Проблемы и перспективы Ковровского района.