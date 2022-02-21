Эти кадры сняты рядом с одним из детских садов на улице Балакирева областного центра. Родители...

Эти кадры сняты рядом с одним из детских садов на улице Балакирева областного центра. Родители детей, которые посещают дошкольное учреждение, отмечают, что пройти к детскому саду - то же, что пройти полосу препятствий. Некогда тротуар, а теперь замёрзшая ледяная тропа ведут к основному ходу в учреждение. Этот путь достаточно рискованный, поскольку здесь не просто ровный каток, а небольшая ледяная горка, ступая на которую, при неловком движении можно запросто угодить под проезжающую рядом машину.