В регионе определён список объектов для размещения эвакуированных жителей ДНР.

Владимирская область готова принять около 1500 беженцев из Донбасса. Об этом сообщили в Белом доме.В администрации создан оперштаб, который возглавил замгубернатора Дмитрий Лызлов. В регионе определён список объектов для размещения эвакуированных из ДНР граждан.Напомним, в 2014-ом году 33-ий регион уже принимал мирное население из самопровозглашённых республик. Тогда власти задействовали санатории, оздоровительные лагеря и турбазы.Решение об эвакуации женщин, детей и стариков принято руководством ДНР и ЛНР в конце минувшей недели. По информации МЧС, границу пересекли уже более 50 тысяч человек. О готовности разместить жителей Донецка и Луганска заявили уже десятки субъектов РФ.