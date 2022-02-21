Владимирская область готова протянуть руку помощи Донбассу. В регионе определён перечень объектов,...

Владимирская область готова протянуть руку помощи Донбассу. В регионе определён перечень объектов, в которых планируют разместить эвакуированных из ДНР и ЛНР людей. Сколько жителей Донбасса может принять 33-ий регион? И какую помощь направил в пункты Ростовской области, расскажет Мария Платанюк.Владимирец Павел Кутузов- в Ростове- в составе сводного отряда волонтёров. Руководитель владимирских молодогвардейцев приехал сразу после начала эвакуации. Гуманитарный груз для людей, которые были вынуждены покинуть родные дома, направило и владимирское региональное отделение "Единой России". В Ростов Павел Кутузов привёз продуктовые наборы: консервы, крупы, сухое молоко, вода.Павел Кутузов, руководитель "Молодой Гвардии Единой России" во Владимирской области:- Будем ездить на пункты временного размещения. И помогать там беженцам * Хорошо, что приехал на машине. Машины здесь очень нужны. Потому что пункты временного размещения находятся в 150 километрах от Ростова.- Из Донбасса эвакуируют женщин, детей, пожилых людей. По данным МЧС, российскую границу уже пересекли 53 тысячи человек. Помощь дончанам оказывают "Молодая Гвардия Единой России", добровольцы движения "Мы вместе", "Молодёжки ОНФ", "Волонтёрской роты".Игорь Кастюкевич, депутат Госдумы, координатор "Единой России" по молодёжной политике:- Ребята будут работать здесь в формате круглосуточном, будут оказывать помощь.Мария, жительница Донецка:- И встречали нас тут ребятки, и помогали тащить вещи.Тамара Ивановна, жительница Макеевки:- У нас в начале войны тоже прилетали снаряды. Думаем, если опять что-то начнётся, будет несладко.Многодетная мать Ирина, как и другие "бегущие от войны", собралась молниеносно. Главное- обеспечить безопасность детей.Ирина, многодетная мать, жительница Донбасса:- Слышно очень. Очень боишься этих звуков. Понимаешь, что за километр от тебя разрыв, но всё равно страшно...О готовности протянуть руку помощи жителям народных республик заявили многие российские регионы. В том числе Владимирская область.Как подчеркнул глава региона Александр Авдеев, область готова принять людей и оказать им необходимую поддержку. Оперативный штаб возглавил Дмитрий Лызлов, врио первого заместителя губернатора.Объекты для потенциального приёма жителей Донбасса определены и проверены. В общей сложности, Владимирская область готова разместить около полутора тысяч граждан ДНР и ЛНР. Только Ковров, город воинской славы в ближайшие дни примет 180 человек из Донецка.Игорь Игошин, депутат Государственной Думы:- Оперативно переговорили с Александром Владимировичем Тменовым, гендиректором завода имени Дегтярёва и он без малейших колебаний воспринял предложение помочь людям в сложный час. И уже сегодня началась подготовка к приёму беженцев на базе заводского профилактория. Приедут женщины и дети. И дегтярёвцы о них позаботятся. Эта работа идёт по все области.Горячая линия по вопросам оказания гуманитарной помощи : 8(4922) 32-32-00 )) В работу включился и волонтёрский центр "Единой России" во Владимирской области. Ведётся сбор продуктов и вещей. Открыт телефон горячей линии. Пункты сбора гуманитарной помощи созданы на базе всех местных приёмных партии.Роман Кавинов, заместитель секретаря владимирского регионального отделения партии "Единая Россия":- Жители нашего региона уже показали, что мы способны протянуть руку братской помощи тем, кто в этом нуждается. Это показала и пандемия, и в 14-ом году, когда был массовый исход беженцев, стариков и детей, женщин из ЛНР И ДНР. И несколько сотен человек были на территории нашего региона. Не были обделены вниманием и заботой. Уверен, что так произойдёт и сейчас.Помимо продуктов: чая, сахара, масла нужны посуда, детские смеси, пеленки и подгузники, бытовая химия, игрушки, маски и санитайзеры. "Донбасс, мы с тобой! Своих не бросаем". Слова, которые звучат сегодня по всей стране.Мария Платанюк "Вести-Владимир".