Регион попал в десятку лидеров строительной области по итогам предыдущего года.
<a href="https://33live.ru/novosti/21-02-2022-vladimirskaya-oblast-za-tri-goda-postroila-23-mln-kvadratnyx-metrov-zhilya.html" target="_blank">Владимирская область за три года построила 2,3 млн квадратных метров жилья</a> - Регион попал в десятку лидеров строительной области по итогам предыдущего года.
[url=https://33live.ru/novosti/21-02-2022-vladimirskaya-oblast-za-tri-goda-postroila-23-mln-kvadratnyx-metrov-zhilya.html]Владимирская область за три года построила 2,3 млн квадратных метров жилья[/url] - Регион попал в десятку лидеров строительной области по итогам предыдущего года.