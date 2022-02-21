Регион попал в десятку лидеров строительной области по итогам предыдущего года.

В 2019-2021 темпы строительства новостроек в регионе возросли на 27%. В эксплуатацию введено 2 млн 300 тысяч квадратных метров жилья – это 23144 квартиры. Об этом сообщил заместитель Председателя Правительства РФ Марат Хуснуллин на совместном заседании Коллегии Минстроя.В предыдущем же году объем строительства достиг своего апогея – 829 тысяч квадратных метров. Регион попал в десятку лидеров строительной области по итогам 2021 года.Резкий скачок случился из-за увеличения индивидуального жилищного строительства. Оно занимает две трети в структуре общего ввода жилья по региону. Стимулом стали решения федерального центра по «дачной амнистии» и догазификации населённых пунктов.