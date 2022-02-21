В 116 фельдшерских пунктах Владимирской области местные жители не могут купить лекарства. Прокуратура региона вынесла 16 представлений главврачам больниц отдаленных местных поселений. Так,

В 116 фельдшерских пунктах Владимирской области местные жители не могут купить лекарства. Прокуратура региона вынесла 16 представлений главврачам больниц отдаленных местных поселений. Так, прокуратурой Гороховецкого района установлено, что в поселке Пролетарский проживает 1230 человек, из них 48 являются получателями льготных лекарственных препаратов, а в поселке Чулково – 713 и 117 соответственно. На данных территориях отсутствуют аптеки.