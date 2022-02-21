Теперь ему грозит до 8 лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей.

Во Владимире 16-летний студент колледжа пойдёт под суд за сбыт поддельных купюр. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Осенью 2021 года фигурант через интернет за 4600 рублей купил два фальшивых пятитысячных билета Банка России. Банкнотами он расплатился за за товары в двух магазинах, получив сдачу подлинными денежными средствами.Через несколько дней липовые бумажки были изъяты из оборота сотрудниками МВД. Злоумышленника задержали. На допросе он пояснил, что ему стало интересно, получится ли расплатиться фальшивками на кассе. Свою вину парень признал в полном объёме.Теперь ему грозит до 8 лет колонии со штрафом до одного миллиона рублей. Уголовное дело передано в Ленинский районный суд для рассмотрения.